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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"عاشور": الجامعات الخاصة ضرورية لاستيعاب زيادة الطلب على التعليم في مصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة در

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم "السبت"، مقر جامعة دراية الخاصة بمدينة المنيا الجديدة، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وتفقد عدد من المنشآت الجديدة بها.

وأكد الوزير أن الجامعات الخاصة تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن وجودها يُمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم على المستوى التعليمي والبحثي.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، والذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 600 مليون جنيه، ويضم أحدث الأجهزة الطبية، ويتكون من ثلاثة أدوار، ويقع على مساحة 20 ألف متر، ويستوعب 1500 طالب، وبه 250 وحدة أسنان موزعة على 5 عيادات؛ بما يسهم في الارتقاء بالخدمة التعليمية والطبية المقدمة لأهالي محافظة المنيا.

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كما تفقد الوزير العيادات الخارجية بمبنى كلية العلاج الطبيعي، والتي تتكون من 17 عيادة، تقع على مساحة 450 مترًا مربعًا، وبها وحدة تمرينات علاجية على مساحة 100 متر مربع، تخدم ما يزيد عن 120 مريضًا يوميًا، وتم عمل 20 ألف جلسة علاجية مجانية خلال العام الماضي، وذلك من خلال برنامج الجامعة للقوافل العلاجية والتي تنقل المرضى مجانًا من كافة أنحاء المحافظة للعيادات الخارجية للمتابعة والعلاج. 

وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في الجامعة، وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق إستراتيجيتها التعليمية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في مخرجاته، لافتًا إلى أن جامعة دراية تُسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.

وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (2)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (2)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (3)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (3)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (4)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (4)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (5)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (5)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (6)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (6)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (7)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (7)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (8)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (8)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (9)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (9)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (10)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (10)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (11)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (11)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (1)
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دراية بالمنيا (1)
جامعة دراية جامعة دراية الخاصة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجامعات الخاصة

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