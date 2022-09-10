عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تجمع ملكة بريطانيا الأعداء.. تكنهات حول مرافقة ترامب لـ بايدن بجنازة إليزابيث

بايدن وترامب
بايدن وترامب

أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، المشاركة في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية تساؤلات حول مشاركة الرئيس السابق دونالد ترامب في الوفد المسافر للمشاركة في الجنازة برفقة بايدن.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن مشاركته في الجنازة المقرر لها يوم 19 سبتمبر الجاري، وسيشارك فيها قادة وزعماء العالم.

ومع ذلك، كانت رحلة بايدن مصحوبة بتخمين حول ما إذا كان الرئيس سيطلب من سلفه الانضمام إلى مجموعة القادة الذين يقدمون واجب العزاء في الملكة.

وذكر بعض ضيوف شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن أمر مشاركة ترامب متروك للرئيس بايدن فيما إذا كان سيحضر رؤساء سابقين معه إلى جنازة الملكة أم لا.

ووجهت بريطانيا الدعوة إلى بايدن ومن يرافقه، حيث تركت أمر اختيار الوفد المرافق إليه، ما يشير إلى إمكانية مشاركة الرؤساء السابقين باراك أوباما وجيمي كارتر وجورج دبليو بوش في الجنازة ضمن وفد بايدن.

وتشهد الفترة الحالية حالة من حرب التصريحات بين بايدن وترامب، على إثر التفتيش الأخير الذي قامت به قوات التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب بحثا عن وثائق سرية حصل عليها أثناء فترة خدمته رئيسا للولايات المتحدة.

جورج دبليو بوش ملكة بريطانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب بريطانيا جيمي كارتر جنازة الملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

مليون دولار ... تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة خلال الميركاتو الصيفي

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

موضوعات متعلقة

الملك تشارلز الثالث السبب.. صحيفة بريطانية تكشف سر عدم سفر ميجان برفقة هاري لوداع الملكة

ثالث أكبر كيان.. شركة غاز ألمانية: وضعنا في خطر ونحتاج دعم الحكومة

عاشق الطبيعة ومكافح التلوث .. كيف سيتعامل الملك تشارلز الثالث مع قضايا المناخ؟

زيارة غير معلنة.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف

وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والأمير تشارلز خلفا لها

هل ماتت ملكة بريطانيا؟.. مقدموا برامج BBC يرتدون الملابس السوداء.. فيديو

أول رد فعل من الرئيس الأمريكي على تطورات الحالة الصحية لملكة بريطانيا

لحظة تلقي رئيسة وزراء بريطانيا خبر تدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث

ترشيحاتنا

المحاضرة في الاستاد والحصة بـ250 ألف جنيه.. قصص من ملف مافيا الدروس الخصوصية

وزير الصحة: أحلم بالنزول بنسبة الولادة القيصرية إلى 50% خلال 3 شهور

بعد محاولتها الصلح معه.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب تجاه عمرو دياب

ساعة النجدة.. آبل ووتش ألترا تنقذ حياتك أينما كنت

30 حيوانًا.. ما مصير الكلاب المدللة التي رافقت الملكة إليزابيث؟

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش الأكل بس.. أسرار وراء طول عمر الملكة إليزابيث |تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية.. أجرأ إطلالات منى فاروق بعد تصريحها المثير للجدل| شاهد

لو بتعاني من الشخير وانت نايم.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

فستان جرئ.. ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ