عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بوصف إباحي للملكة.. BBC ترتكب خطأ فادحًا في ترجمة الأخبار

خطأ فادح بي بي سي
خطأ فادح بي بي سي

أثناء إعلان تشارلز الثالث ملكاً لـ بريطانيا رسميًا اليوم السبت، ارتكبت هيئة الإذاعة البريطانية خطأ فادحًا في حق زوجته الملكة «كاميلا»، والذي اعتبره البعض إهانة.

 

في حفل تمت إقامته وفقًا للتقاليد القديمة والرمزية السياسية، أصبح تشارلز تلقائيًا ملكًا لـ بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس.

 

وبعد انتشار نبأ وفاة الملكة، كانت هيئة الإذاعة البريطانية الوطنية البريطانية تتبع الملك أثناء عودته إلى القصر، وقد رصد مشاهدو القناة الإخبارية المشهورة خطأً فادحًا في تغطية الـBBC.

 

أثناء نزول الملك تشارلز من طائرته في بالمورال بـ بريطانيا، كان قراء الأخبار والخبراء في بي بي سي يتحدثون عن الملكة الراحلة وابنها الأكبر وزوجته الملكة كونسورت كاميلا.

 

خطأ فادح

كان مذيع البي بي سي يشرح الاختلاف بين لقب "ريجينيا" الذي حملته إليزابيث كملكة وليست زوجة ملك ولا يمكن أن تحمله كاميلا، ولكن بدلاً من عرض كلمة "ريجينا" في الترجمة، ظهرت كلمة المهبل بدلاً من ذلك.

 

تداول المستخدمون صور الخطأ المحرج بعد فترة وجيزة على نطاق واسع عبر تويتر، كتب أحدهم تغريدة مرفقة بصورة من تليفزيونه الخاص وفقًا لصحيفة مترو: "عفوًا .. يجب أن تكون BBC أكثر حرصًا في الترجمة التلقائية ..".

بريطانيا ملكة بريطانيا الأمير تشارلز هيئة الإذاعة البريطانية منوعات صدى البلد أخبار الترفيه BBC بالمورال الملك تشارلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

مدير تعاقدات الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير الحمراء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

شاب يتسلق أطول ناطحة سحاب في بريطانيا.. وكارثة في انتظاره |شاهد

صادم.. قطار يمر فوق جسد رجل بالهند ونجاته بدون خدش

زفاف امرأة على "عفريت" آيرلندي عمره أكثر من 300 عام.. شاهد

فمه يستوعب 4 برجر.. شاهد صاحب أكبر فتحة فك في العالم

أسنان شفافة و117 عظمة مكسورة.. معجزة تنقذ شابة من معاناة

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

مروع.. قطار يطيح بشاب هندي أثناء تصوير مقطع فيديو على إنستجرام

وفاة شخص بسبب الشاورما في الهند.. وإجراءات صارمة على المحلات

ترشيحاتنا

في أول ظهور إفريقياً.. فيوتشر يتعادل مع بول الأوغندي سلبيًا بالكونفيدرالية

بوصف إباحي للملكة.. BBC ترتكب خطأ فادحًا في ترجمة الأخبار

جالسا على رجلها.. شاهد| صورة صادمة لـ سعد الصغير مع زوجته

الشبكة والثروة الأبرز.. شروط جديدة تنظم الخطوبة وحقوق الزوجين قبل الطلاق

وزير الصحة يُشيد بوحدة جراحات الأطفال المبتسرين بالمعهد القومي للقلب

شيخ الأزهر وقادة الأديان يجتمعون في كازاخستان لدعم الإنسانية.. الأربعاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل مكرونة بالبطاطس

مش هتصدق ثمنه| سعر خرافي لـ إطلالة درة في أحدث جلسة تصوير

مش الأكل بس.. أسرار وراء طول عمر الملكة إليزابيث |تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية.. أجرأ إطلالات منى فاروق بعد تصريحها المثير للجدل| شاهد

فيديو

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ