بوصف إباحي للملكة.. BBC ترتكب خطأ فادحًا في ترجمة الأخبار

أثناء إعلان تشارلز الثالث ملكاً لـ بريطانيا رسميًا اليوم السبت، ارتكبت هيئة الإذاعة البريطانية خطأ فادحًا في حق زوجته الملكة «كاميلا»، والذي اعتبره البعض إهانة.

في حفل تمت إقامته وفقًا للتقاليد القديمة والرمزية السياسية، أصبح تشارلز تلقائيًا ملكًا لـ بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس.

وبعد انتشار نبأ وفاة الملكة، كانت هيئة الإذاعة البريطانية الوطنية البريطانية تتبع الملك أثناء عودته إلى القصر، وقد رصد مشاهدو القناة الإخبارية المشهورة خطأً فادحًا في تغطية الـBBC.

أثناء نزول الملك تشارلز من طائرته في بالمورال بـ بريطانيا، كان قراء الأخبار والخبراء في بي بي سي يتحدثون عن الملكة الراحلة وابنها الأكبر وزوجته الملكة كونسورت كاميلا.

خطأ فادح

كان مذيع البي بي سي يشرح الاختلاف بين لقب "ريجينيا" الذي حملته إليزابيث كملكة وليست زوجة ملك ولا يمكن أن تحمله كاميلا، ولكن بدلاً من عرض كلمة "ريجينا" في الترجمة، ظهرت كلمة المهبل بدلاً من ذلك.

تداول المستخدمون صور الخطأ المحرج بعد فترة وجيزة على نطاق واسع عبر تويتر، كتب أحدهم تغريدة مرفقة بصورة من تليفزيونه الخاص وفقًا لصحيفة مترو: "عفوًا .. يجب أن تكون BBC أكثر حرصًا في الترجمة التلقائية ..".