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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشيخ يطرح أغنية "غريبة" .. ڤيديو

طارق الشيخ
طارق الشيخ

طرح الفنان طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "غريبة" على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودوني البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.

فى أغنية "غريبة" يطرح طارق الشيخ  قضية اجتماعية هامة، وأصبح واقع جديد نعيشه الأن ونتأثر به، وهو "العزلة والتباعد الاجتماعى" واتساع الهوة مع إيقاع الحياة السريع، واختفاء التجمعات العائلية والاجتماعية، والغربة والتغيير والانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة.

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أغنية "غريبة" من كلمات فضل الراوى، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع موسيقي طه الحكيم، وإنتاج مشترك بين شركتى Digital Sound و MS برودكشن، للمنتج مصطفى السويفي وتوزيع شركة Digital Sound".  

ويقول مطلعها: "غريبة غريبة .. في حاجات غريبة بقت جوانا للأسف الشديد عن حياه بنعيشها لكن .. وليه هنروح بعيد .. محدش فينا بقى فاضي للتاني .. محدش فينا بقى داري بالتاني .. آه بقى داري بالتاني .. بقى كل واحد فينا عايش جوه نفسه لكن وحيد".

طارق الشيخ الفنان طارق الشيخ غريبة ودونى البحر العزلة والتباعد الاجتماعى ألحان طارق الشيخ طه الحكيم مصطفى السويفي

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