استشاري: فهم طبيعة الجسم عن طريق التحاليل يساعد في وضع نظام غذائي.. فيديو

قال الدكتور ماجد زيتون أستشاري السمنة والتغذية العلاجية أنه يستطيع التخلص من الوزن الزائد لدي المريض من خلال مفاتيح علمية معينة، مشيرا إلى أن المريض الذي يعاني من السمنة يحتاج إل وان يريد نتائج حقيقة وليست وعد وهمية كما يفعلها البعض.

واضاف “زيتون” خلال حواره التليفزيوني في برنامج “انا والطبيب” المذاع علي قناة “صدي البلد” الفضائيه، أنه يقدم حلولا ونتائج حقيقة والمريض هو أول من يريد ذلك بنفسه، متابعا أنه لا يقوم بنشر اي شي علي السوشيال ميديا عن طرق العلاج الذي يستخدمها ولكنه يقوم بنشر الحالة قبل العلاج وبعده.

وتابع إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، أن فهم طبيعة الجسم عن طريق التحاليل يساعد في وضع نظام غذائي يناسب إحتياجات الجسم من العناصر المختلفة، يختلف من أسبوع لآخر لضمان عدم ثبات الوزن بعد نزوله.