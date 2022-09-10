شاهد| هند صبري بدون مكياج في أحدث ظهور

شاركت الفنانة التونسية هند صبرى، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، صورة جديدة حازت إعجاب الجميع.



وظهرت هند صبرى فى الصورة بملامح طبيعية بدون مكياج، الأمر الذى نال استحسان جمهورها، الذين أكدوا حبهم الشديد لها، وانتظارهم لأعمالها الجديدة.







يذكر أن آخر أعمال هند صبرى فيلم "كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.



وعادت هند صبرى لتصوير مشاهدها في مسلسل "مهب الريح" من بطولة ماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.