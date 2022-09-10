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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة.. شاهد أحدث ظهور لـ هند صبري عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هند صبرى بإطلالة ناعمة بمكياج بسيط  أبرز جمال ملامحها، ما حازت على إعجاب متابعيها .

داخل معبد أثري.. هند صبري تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

ميادة بغدادي تشارك هند صبري في "مهب الريح".. تفاصيل

يذكر أن آخر أعمال هند صبري فيلم "كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.

وعادت هند صبري لتصوير مشاهدها في مسلسل "مهب الريح" من بطولة ماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.

 

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