رئيس حزب المصريين : المؤتمر الاقتصادي يفتح آفاقا جديدة للمستثمرين

ثمن المستشار حسين أبو العطاالمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، دعوة الرئيس السيسي إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة وبحث سبل وضع حوافز للمستثمرين؛ موضحا أنها تؤكد حرص الرئيس السيسي الدائم على دعم الاقتصاد الوطني وبذل كافة السبل لدفعه إلى الأمام بما يخدم مستقبل البلاد وصالح المواطن.

وقال "أبو العطا"، خلال اجتماعه في تحالف الأحزاب المصرية، اليوم السبت، إن رد الرئيس السيسي على المشككين ومروجي الشائعات عن المشروعات القومية والإنجازات التي تنفذها الدولة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد جاء في وقته، لكشف الحقائق وإرسال رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالمصنعين والمستثمرين، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بجانب حرصه على السماع من أصحاب الاختصاص لحل مشاكلهم ودفع عجلة الإنتاج بشكل أكبر.

وأوضح أنه رغم ضغوط التداعيات العالمية، إلا أن مصر حرصت على توسيع الحماية الاجتماعية وإطلاق حزمة استثنائية للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، مضيفا أنه لولا السياسات الاقتصادية التي قامت بها الدولة واستمرار خطوات التنمية ما كانت مصر صامدة حتى الآن في ظل الظروف والتدعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع الدول.

وأكد على ضرورة تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية والإنجازات الضخمة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على زيارة المشروعات القومية بشكل دائم، خاصة المشروعات التي تجلب عائداً اقتصادياً وعملة صعبة، ومن بينها تطوير منطقة قناة السويس، لما لهذا المجرى الملاحي العالمي من أهمية ودور كبير، وأثر في حركة التجارة العالمية، إضافة للعائد الاقتصادي كأكبر مصادر للعملة الأجنبية الصعبة.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس السيسي سيسهم بما لا يدع مجالا للشك في وضع رؤية تنموية اقتصادية جيدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الصعبة، وطرح حلول واقعية خلال الفترة المقبلة.