عاجل
أخبار التوك شو..أحمد موسى: الإخوان جماعة دم وإرهاب.. بحضور أبو العينين.. رئيس الوزراء يتفقد منتجع كليوباترا شرم الشيخ عرض حكايات شارع الصابحة يحصد المركزالأول بمسابقة نوادي المسرح بمهرجان القاهرة التجريبي إطلاق قافلة طبية بالركابية للكشف الطبي على 1173 مواطنا بالمجان محاضرات ثقافية وورش حكي بثقافة الفيوم أخبار التعليم ..التعليم العالي: الجامعات الأهلية تطرح برامج دراسية مُتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل..محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار الوظائف القيادية بالتربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مفاجآة في ثروة الملكة إليزابيث |كم تملك؟

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

مازال خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية محل اهتمام العالم وقطاعات كبيرة من الجماهير رغبة في معرفة تفاصيل ما سيحدث بعد وفاة ملكة بريطانيا ، واستعدادات الجنازة المهيبة التي ستشهدها أنجلترا يوم 19 سبتمبر الجاري ، لتصبح حياة الملكة إليزابيث وكل ما يخصها يثير فضول الكثير رغبة في معرفة المزيد عن الملكة التي دخلت ضمن قائمة الأطول حكماً في التاريخ . 

حدثت وفاة الملكة إليزابيث أول أمس 8 سبتمبر ، وبدأ الكثير يبحثون عن ثروة الملكة إليزابيث وأملاكها ومن سيرث تلك الثروة بعد وفاتها ، حيث اعتقد الكثير أن ثروة الملكة إليزابيث طائلة وتمكنها من الحصول على لقب أغنى امرأة في بريطانيا لكن الحقيقة لم تكن كذلك، بحسب التقارير الصادرة عن ثروة الملكة إليزابيث فلم تكن أغنى امرأة هناك بل كان من هم أغنى منها . 

الملكة إليزابيث

كم ثروة الملكة إليزابيث ؟ 

في عام 2021 أصدرت مجلة فوربس تقريراً عن ثروة العائلة الملكية البريطانية وبشكل خاص تحدث التقرير عن ثروة الملكة إليزابيث الثانية ، وحتى العام ووفقاً للتقارير وصلت ثروة ملكة بريطانيا 500 مليون دولار ما بين أصول وعقارات ومقتنيات . 

وجاءت تفاصيل ثروة الملكة إليزابيث كما يلي : 

  • قصر بالمورال" في اسكتلندا و تقدر قيمته بمائة مليون جنيه إسترليني
  • مقر ساندرينغهام الذي تقدر قيمته بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني
  • طوابع بريدية ورثتها من جدها الملك جورج الخامس تقدر قيمتها بمئة مليون جنيه إسترليني.
  • حصلت الملكة على جوائز تتجاوز قيمتها سبعة ملايين جنيه إسترليني
  • ورثت الملكة الكثير من ممتلكات زوجها الراحل الأمير فيليب، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار
  • ورثت الملكة إليزابيث بعض الأصول من ممتلكات والدتها "الملكة الأم" إليزابيث باوز ليون، البالغة 94 مليون دولار، عندما توفيت عام 2002
الملكة اليزابيث
txt

بحضور زعماء العالم.. بريطانيا: جنازة الملكة إليزابيث 19 سبتمبر

txt

بعد وفاة الملكة.. هل يصبح طفلا هاري وميجان أميرين؟

الملكة ليست الأغنى في بريطانيا 

ثروة الملكة إليزابيث قدرها 370 مليون جنيه إسترليني " 500 مليون دولار أملاك خاصة فقط"، ومع ذلك لم تدرج الملكة على قائمة الأثرياء التي وضعتها صحيفة "ذي صنداي تايمز" للعام 2022 وتضمنت الشخصيات الـ250 الأكثر ثراء، وجاء في مقدمها الأخوان سري وغوبي هندوجا اللذان يشرفان على إمبراطورية تجارية ضخمة وتقدر ثروتهما بأكثر من 28 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب القوانين الملكية البريطانية، فمن من المقرر أن تنتقل معظم الأصول الشخصية للملكة الراحلة إلى إلى الملك الجديد تشارلز.

المحفظة الملكية

كان للملكة إليزابيث مصدر آخر للثروة الشخصية وهو "المحفظة الملكية"، والتي تنتقل من ملك إلى آخر منذ العصور الوسطى، ويأتي تمويلها من دوقية لانكستر، وهي مجموعة ضخمة من الأراضي بما في ذلك 45700 فدان من الأراضي الزراعية في شمال إنجلترا والأرض التي يقع عليها فندق سافوي في لندن.

وتضم أملاك تلك المحفظة 315 عقارا سكنيا إضافة إلى عدد من الممتلكات التجارية في العاصمة لندن.

وسبق أن حصلت الملكة على دخل خاص من فتح قصر ساندرينجهام في إنجلترا وقلعة بالمورال في اسكتلندا أمام الزوار، قبل أن يتوقف ذلك بعد أزمة كورونا.

سعر تاج الملكة إليزابيث

هو قطعة هامة في حياة الملكة وتاريخها لكنه لا يندرج تحت ثروتها الخاصة، فهو تابع للملكة من الناحية الرمزية فقط لكن ملكية التاج ستنتقل بشكل تلقائي إلى الملكة التي ستخلفها . 

وبحسب تقرير مجلة فوربس العام الماضي، فوصل سعر تاج الملكة إليزابيث 28 مليار دولار ، أما "مجوهرات التاج" التي تقدر قيمتها بحوالى ثلاثة مليارات جنيه إسترليني . 

كما جاء في التقرير العديد من الأسعار في حياة الملكة وقصورها لكن لا تندرج تحت مسمى الممتلكات الشخصية ، وهي :

قصر باكنغهام (4.9 مليار دولار)، وعقار كورنوال الملكي (1.3 مليار دولار)، وعقار لانكستر (748 مليون دولار)، وقصر كينسينغتون (حوالي 630 مليون دولار)، أما عقار كراون إستيت في إسكتلندا (592 مليون دولار). 

تاج الملكة اليزابيث
ثروة الملكة إليزابيث كم ثروة الملكة إليزابيث وفاة الملكة إليزابيث تفاصيل ثروة الملكة إليزابيث تاج الملكة إليزابيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

لو مخدتش الـ100 جنيه.. كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي؟

انضم بالفعل.. شوبير يُعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

الأهلي يعلن ضم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال ساعات.. تفاصيل

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

موضوعات متعلقة

بين الحزن والمرض .. ما سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

بحضور زعماء العالم.. بريطانيا: جنازة الملكة إليزابيث 19 سبتمبر

ترشيحاتنا

حسام بدراوي: الحوار الوطني يهدف نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

لاعب خط وسط الزمالك يتلقى 3 عروض .. والحسم مع فيريرا

الأوقاف: 20 مليون جنيه من مصر لإغاثة الأشقاء في باكستان جراء الفيضانات

فشل مفاوضات صفقة تبادلية بين الزمالك والبنك الأهلي

ما حكم الدين في تتبع عورات الناس والخوض فيها؟ دار الإفتاء ترد

شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

مدير لوكاندة أمريكية يصور النزلاء عُراة .. لن تصدق أين أخفى الكاميرا

جمال شعبان يهاجم محمد رمضان | اعرف السبب

نستخدمه يوميا| احترس .. طعام شائع فى كل بيت يسبب الفشل الكلوى

فيديو

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ