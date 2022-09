شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

نشرت مجلة باريلي كوليج قائمة بـ أجمل 10 نساء العالم من المشاهير ذوات الطلة "البهية" والقوامات المثالية، والتي كانت أبرزهن بيلا حديد وبيونسيه.

أجمل 10 نساء في العالم

1. بيلا حديد

استنادًا إلى تقرير "النسبة الذهبية للجمال"، تعتبر بيلا حديد ذات الأصول الفلسطينية المرأة الأكثر جاذبية وجمالًا التي تتمتع بخصائص وجه جميلة، فكل ملامحها لا تشوبها شائبة من خط الفك المثالي إلى العيون الرائعة، ومن الشفاه إلى شكل الوجه.

«بيلا» عارضة أزياء محترفة وقد مثلت أشهر ماركات الأزياء مثل تومي هيلفيجر وديان فون فورستنبرج ومارك جاكوب، واليوم هي الأولى على قائمة أجمل 10 نساء في العالم.

2- أدريانا ليما

كانت أدريانا ليما الأجمل من بين زملائها في فيكتوريا سيكريت أنجلز لفترة طويلة، واليوم على قائمة أجمل 10 نساء في العالم، ويتجلى جمالها المذهل في عينيها الشهيرتين وشفتيها اللتين تأسران كل القلوب.

تحتل أدريانا أيضًا مكانة بارزة كواحدة من أكثر النماذج الكارزماتيكية في العالم ذات الدخل الأعلى على الإطلاق.

مثلت مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية، مثل Versace Georgio Armani و Christian Dior، فنظرًا لجمالها الآسر، حصلت أيضًا على لقب "أجمل ملاك في فيكتوريا سيكريت".

3- بيونسيه

تعتبر بيونسيه أنجح وأغنى فنانة في عام 2021، فهي امرأة متعددة المهام ولديها العديد من الخيارات في حياتها المهنية والتي تمتد إلى جميع أنحاء العالم كمغنية وسيدة أعمال ومنتجة تسجيلات بالإضافة إلى عطائها الخيري.

يطلق على بيونسيه لقب الإلهة البرونزية بتصفيفات شعرها المذهلة وعينيها الواسعتين وشكل الجسم المثالي الذي يجعلها منافسة بين أجمل 10 نساء في العالم وأكثر النساء روعة على هذا الكوكب.

حصلت بيونسيه أيضًا على ترشيحات لأكثر من 800 جائزة، وفازت بما يقرب من 400، بما في ذلك جوائز بيلبورد وجائزة جولدن جلوب.

4- مارجوت روبي

مارجوت روبي هي امرأة أخرى جذابة وجميلة سيطرت دائمًا بوجهها الجميل على شاشة هوليود.

في عام 2017، ظهرت مارجو على مجلة تايم ضمن "أفضل 100 شخص مؤثر".

تشتهر الممثلة الرائعة بأعمالها السينمائية الرائجة، مثل فيلم Once Upon a Time in Hollywood و The Wolf of Wallstreet.

بالإضافة إلى ذلك، فهي أيضًا حاصلة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة وجائزة BAFTA، وهي اليوم ضمن أجمل 10 نساء في العالم.

5- آيشواريا راي

الممثلة الهندية آيشواريا راي هي من بين أشهر النجوم حول العالم، ويكتمل جمالها بعينيها الزرقاويتين المذهلتين بمظهر لا تشوبه شائبة، فملامحها ببساطة فوق الكمال، مما يرشحها لتكن بين أجمل 10 نساء في العالم.

آيشواريا راي هي الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم في عام 1994، وهي أيضًا ممثلة هندية حائزة على جوائز ولديها مسيرة مهنية رائعة حتى الآن.

علاوة على عملها في الجمعيات الخيرية كسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة بالإضافة إلى ترويجها للعديد من المبادرات الخيرية.

6- أنجل بيبي Angelbaby

تعتبر Angel baby من بين أكثر النساء روعة وجمالًا في جميع أنحاء العالم، إنها عارضة أزياء رائعة ومغنية مذهلة وممثلة محترفة.

قامت أنجل بيبي باستثمارات في الشركات الكبرى ولديها صندوق لرأس المال الاستثماري.

أبعد من ذلك، كشفت أيضًا عن عمرها كأصغر فاعلة خير لعام 2016 في هذه القائمة من قبل Hurun Philanthropy.

7- أريانا جراندي

وصفت أريانا جراندي بأنها ملكة جمال حوريات البحر، فهي ملكة جمال إلى أقصى الحدود وفكها يجعل مظهرها بديعًا ومذهلًا، لا شك أنها مشهورة بأسلوبها المذهل، لكنها أكثر من ذلك فهي أيضًا ممثلة ومغنية مشهورة.

8- جال جادوت

جعلها مظهرها المميز ووجهها المذهل ضمن أجمل 10 نساء في العالم، كانت جادوت نجمة في مجموعة متنوعة من الأفلام الضخمة وأفلام الخيال العلمي مثل Justice League و Batman Vs. سوبرمان: فجر العدل.

9- ديبيكا بادكون

ديبيكا بادكون (مواليد 5 يناير 1986) هي ممثلة سينمائية هندية، وواحدة من الممثلات الأكثر شهرة والأعلى أجرًا في الهند، وقد أثبتت نفسها كممثلة رائدة في السينما الهندية.

ولدت ديبيكا في كوبنهاجن وترعرعت في بنجالور، وعملت كعارضة أزياء خلال حياتها المهنية المبكرة.

10- سكارليت جوهانسون

مظهرها المستوحى من المجاعة، بلياقتها البدنية الخالية من العيوب إلى ملامح وجهها المذهلة، لا يوجد شيء يمكن أن يحول انتباهك عنها.

تشتهر سكارليت بأنها إحدى الممثلات الأعلى أجراً على هذا الكوكب، بالإضافة إلى ذلك، تظهر مهاراتها في التمثيل في مجموعة متنوعة من أفلام هوليوود، بما في ذلك Jojo Rabbit و Wedding Story.

حصلت على جائزة BAFTA إلى جانب جوائز توني، بالإضافة إلى ذلك، فهي حاصلة على جوائز جولدن جلوب الخمس.