الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة إسنا يستقبل فريق مشروع "ابنتي الغالية" ويؤكد دعمه للمبادرات المجتمعية التى تخدم القرى

رئيس مدينة إسنا يستقبل فريق مشروع "ابنتي الغالية" ويؤكد دعمه للمبادرات المجتمعية التى تخدم القرى
رئيس مدينة إسنا يستقبل فريق مشروع "ابنتي الغالية" ويؤكد دعمه للمبادرات المجتمعية التى تخدم القرى
شمس يونس

استقبل علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا بمكتبه ، فريق عمل جمعية التنمية الريفية المتكاملة بقرية أصفون، وذلك بحضور أسماء عبد المنعم أخصائية ومديرة مشروع ابنتي الغالية، وعدد من الأخوات الكبريات والصغريات المشاركات في المشروع.

ويعد ابنتي الغالية المشروع الوحيد من نوعه بمركز إسنا، ويستهدف 50 أخت كبرى بالمرحلة الجامعية و50 أخت صغرى بالتعليم الأساسي الابتدائي، حيث يعمل المشروع من خلال أربعة محاور رئيسية هي التعليم  والتعايش السلمي والقيم الأخلاقية  والمبادرات المجتمعية.                         وقدم القائمين على المشروع عرضا بعد عام ونصف من العمل المثمر في المحاور الثلاثة الأولى، جاء الدور على المحور الرابع وهو المبادرات المجتمعية.

وخلال اللقاء، عرض فريق المشروع أربع مبادرات تمثل أولويات واحتياجات حقيقية للمجتمع القروي، وهي مبادرة صعوبات التعلم، ومبادرة التندات لاستراحات آمنة للسيدات على كوبري القرية أثناء انتظار المواصلات ،ومبادرة مواجهة انتشار القمامة، ومبادرة التخلص الآمن من الحيوانات النافقة.


ومن جانبه أعرب رئيس مدينة إسنا عن ترحيبه بهذه المبادرات، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس سيقدم الدعم اللوجستي والفني اللازم بما يحقق الفائدة لأهالي القرية والمجتمع المحلي.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

