زيلينسكي: استعدنا 2000 كيلومتر من أراضينا.. وروسيا تنسحب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن القوات الأوكرانية استعادت "ألفي كيلومتر من الأراضي" في سبتمبر، موضحا أن الجيش الروسي يتخذ القرار الصائب بالفرار.

وأضاف زيلينسكي في مقطع مصور "حتى الآن، منذ مطلع سبتمبر، تم تحرير حوالى ألفي كيلومتر.. في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه: ظهره في أي حال، الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة إليهم".

وكانت أوكرانيا أعلنت السيطرة على بلدة كوبيانسك شرق البلاد، المهمة للإمدادات والتي سيطرت عليها القوات الروسية منذ أشهر.

تقدم أوكراني

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا جنوب خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن تقدم قوات كييف حول "إيزوم" المعزولة بشكل متزايد، حيث كان التركيز لفترة طويلة على خط الجبهة الروسية وموقع المدفعية الثقيلة وغيره من أشكال القتال.

وكشفت عن أن بلدة كوبيانسك القريبة تعرضت لضغوط من قوات أوكرانيا، وأن خسارتها ستؤثر بشكل كبير على خطوط الإمداد الروسية في المنطقة.

وحسب تقارير غربية، ظهر جنود أوكرانيون أمام مبنى حكومي رئيسي في كوبيانسك، على بعد نحو 73 كيلومترا شمال إزيوم.

ولفتت التقارير إلى أن الجيش الأوكراني سيطر على حوالي 2500 كيلومتر في هذه المنطقة، وسط قتال مستمر حول خيرسون في الجنوب.

في المقابل، أعلنت روسيا إعادة تجميع قواتها في بالاكليا وإيزيوم وإرسالها في اتجاه دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس.. تم اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم من أجل تعزيز الجهود في اتجاه دونيتسك".

وأكدت مقتل أكثر من 2000 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب، وتدمير ما يزيد عن 100 مركبة مدرعة ومدفعية خلال 3 أيام.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن الجمعة، أن قواته استعادت 30 بلدة من روسيا في شمال شرق البلاد، في حين أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه خاركيف في أوكرانيا، بعد تحقيق قوات كييف تقدما بالمنطقة.