عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: استعدنا 2000 كيلومتر من أراضينا.. وروسيا تنسحب

زيلينسكي: استعدنا
زيلينسكي: استعدنا 2000 كيلومتر من أراضينا.. وروسيا تنسحب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن القوات الأوكرانية استعادت "ألفي كيلومتر من الأراضي" في سبتمبر، موضحا أن الجيش الروسي يتخذ القرار الصائب بالفرار.

وأضاف زيلينسكي في مقطع مصور "حتى الآن، منذ مطلع سبتمبر، تم تحرير حوالى ألفي كيلومتر.. في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه: ظهره في أي حال، الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة إليهم".

وكانت أوكرانيا أعلنت السيطرة على بلدة كوبيانسك شرق البلاد، المهمة للإمدادات والتي سيطرت عليها القوات الروسية منذ أشهر.

تقدم أوكراني

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا جنوب خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن تقدم قوات كييف حول "إيزوم" المعزولة بشكل متزايد، حيث كان التركيز لفترة طويلة على خط الجبهة الروسية وموقع المدفعية الثقيلة وغيره من أشكال القتال.

وكشفت عن أن  بلدة كوبيانسك القريبة تعرضت لضغوط من قوات أوكرانيا، وأن خسارتها ستؤثر بشكل كبير على خطوط الإمداد الروسية في المنطقة.

وحسب تقارير غربية، ظهر جنود أوكرانيون أمام مبنى حكومي رئيسي في كوبيانسك، على بعد نحو 73 كيلومترا شمال إزيوم.

ولفتت التقارير إلى أن الجيش الأوكراني سيطر على حوالي 2500 كيلومتر في هذه المنطقة، وسط قتال مستمر حول خيرسون في الجنوب.

آخر تطورات الحرب.. أوكرانيا تخترق الدفاعات الروسية وتتقدم في خاركيف

حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يعلن استعادة 30 بلدة من روسيا

في المقابل، أعلنت روسيا إعادة تجميع قواتها في بالاكليا وإيزيوم وإرسالها في اتجاه دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس.. تم اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم من أجل تعزيز الجهود في اتجاه دونيتسك".

وأكدت مقتل أكثر من 2000 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب، وتدمير ما يزيد عن 100 مركبة مدرعة ومدفعية خلال 3 أيام.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن الجمعة، أن قواته استعادت 30 بلدة من روسيا في شمال شرق البلاد، في حين أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه خاركيف في أوكرانيا، بعد تحقيق قوات كييف تقدما بالمنطقة.

زيلينسكي روسيا أوكرانيا خاركيف أوكرانيا وروسيا القوات الأوكرانية القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

انضم بالفعل.. شوبير يُعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

الأهلي يعلن ضم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال ساعات.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحرب.. أوكرانيا تخترق الدفاعات الروسية وتتقدم في خاركيف

التشيك تتوقع خروج المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا

حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يعلن استعادة 30 بلدة من روسيا

الخارجية الروسية: لا خطط لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي على هامش قمة العشرين

ترشيحاتنا

نهضة بركان يفوز على الوداد ويتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

الباز: علماء الفلك يستعدون للهبوط على القطب الجنوبي للقمر لاحتمالية وجود مياه|فيديو

أول المهنئين في العالم.. هل صفح بوتين عن الملك تشارلز بعد وصفه بـ هتلر؟

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

النشرة الدينية | وكيل الأزهر السابق: القرآن لم ينص على وجوب أجر للزوجة.. هل تغيير النية أثناء الصلاة يبطلها ؟

إضافة لجنتي الشباب والسياحة إلى محاور الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يهاجم محمد رمضان | اعرف السبب

نستخدمه يوميا| احترس .. طعام شائع فى كل بيت يسبب الفشل الكلوى

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل قرص شهية

فستان كشف التاتو.. هيفاء وهبى تثير جدلا من زفاف شقيقتها|شاهد

فيديو

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ