آخر تطورات الحرب.. أوكرانيا تخترق الدفاعات الروسية وتتقدم في خاركيف

تمكنت أوكرانيا من اختراق الخطوط الأمامية الروسية، حيث استعادت السيطرة على مناطق وبلدات استراتيجية، مهددة بقطع خطوط الإمداد الروسية.

وأعلن الجيش الأوكراني، السبت، السيطرة على بلدة كوبيانسك، التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ أشهر، ما يهدد طرق الإمداد الروسية إلى دونباس في الشرق.

تقدم أوكراني

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا جنوب خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن تقدم قوات كييف حول "إيزوم" المعزولة بشكل متزايد، حيث كان التركيز لفترة طويلة على خط الجبهة الروسية وموقع المدفعية الثقيلة وغيره من أشكال القتال.

وكشفت عن أن بلدة كوبيانسك القريبة تعرضت لضغوط من قوات أوكرانيا، وأن خسارتها ستؤثر بشكل كبير على خطوط الإمداد الروسية في المنطقة.

وحسب تقارير غربية، ظهر جنود أوكرانيون أمام مبنى حكومي رئيسي في كوبيانسك، على بعد نحو 73 كيلومترا شمال إزيوم.

ولفتت التقارير إلى أن الجيش الأوكراني سيطر على حوالي 2500 كيلومتر في هذه المنطقة، وسط قتال مستمر حول خيرسون في الجنوب.

تعزيزات عسكرية روسية

في المقابل، أعلنت روسيا إعادة تجميع قواتها في بالاكليا وإيزيوم وإرسالها في اتجاه دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس.. تم اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم من أجل تعزيز الجهود في اتجاه دونيتسك".

وأكدت مقتل أكثر من 2000 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب، وتدمير ما يزيد عن 100 مركبة مدرعة ومدفعية خلال 3 أيام.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن الجمعة، أن قواته استعادت 30 بلدة من روسيا في شمال شرق البلاد، في حين أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على مواقع التواصل "في الوقت الراهن.. حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من 30 بلدة في منطقة خاركوف الحدودية مع روسيا".

وكان الجيش الروسي أعلن إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه خاركيف في أوكرانيا، بعد تحقيق قوات كييف تقدما بالمنطقة.

وفي وقت سابق، كشفت أوكرانيا عن استرداد حوالي 1000 كيلومتر من أراضيها.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور إنه تم تحرير الأراضي، بعد هجوم مضاد بدأته القوات المسلحة الأوكرانية أول الشهر الجاري.

وتحدث زيلينسكي عن ورود "أنباء سارة" في ساحات القتال، موضحا أن جيشه استعاد بعض القرى والبلدات من روسيا، دون تحديد أسمائها.

ويضع التقدم الجديد الجيش الأوكراني على مسافة تمكنه من القتال وقطع خط السكك الحديدية، الذي يعد خط الإمداد الرئيسي لقوات موسكو.

من جهته، أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإحراز الجيش الأوكراني "تقدما واضحا وفعليا"، في هجومه المضاد على الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال بلينكن خلال زيارة لكييف يوم الخميس "نشهد تقدما واضحا وفعليا على الأرض.. خاصة في المنطقة المحيطة بخيرسون وأيضا تطورات مثيرة للاهتمام في الشرق في دونباس".

وتابع الوزير الأمريكي "نحن فخورون بأن دعمنا ودعم الكثير من البلدان الأخرى يساهم في السماح للأوكرانيين بالقيام بما يريدونه.. العمل على تحرير الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في هذا العدوان".

وفي ذات السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن كييف حققت بعض النجاحات في عملياتها في خاركيف وخيرسون، معتبرا أن هذا "أمر مشجع للغاية".