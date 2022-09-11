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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | أحمد موسى: الإخوان جماعة دم وإرهاب وحاولوا اغتيال الرئيس السيسي.. وتاج الدين يكشف مفاجأة عن جدري القرود

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

بعد 30 عامًا من الغياب.. هدى رمزي تكشف سبب اعتزالها الفن |فيديو
كشفت الفنانة هدي رمزي بعد غياب دام 30 عاماً، أن سبب اعتزالها للفن والبُعد عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي أسباب شخصية وليست عامة، قائلة: "أنا بحترم قوي الفنان اللي بيحترم حياته الشخصية".

أحمد موسى: الإخوان جماعة دم وإرهاب.. وحاولوا اغتيال الرئيس السيسي أكثر من مرة
علق الإعلامي أحمد موسى، على تدشين  الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدات بحرية في قناة السويس وافتتاح القرية الأولمبية الخميس الماضي.


مش عاوزين نضرّ المواطن | الغرفة التجارية تكشف أسعار الدواجن في المزارع
قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن تجار الجملة. والتجزئة لا يخسرون، ولكن من يخسر هو المنتج والمستهلك، خصوصا، وأن ارتفاع أسعار المدخلات ستؤدي إلى خروج المنتج بسعر أعلى وهو ما يضار به المواطن.


حولناهما لمجلس تأديب.. عميد تجارة الإسكندرية عن صفع طالبتين: عيب ما حصلش
كشف الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية تجارة جامعة الإسكندرية ، حقيقة صفع طالبتين في مكتبه داخل الكلية .


الكهرباء: بدء إنتاج الأمونيا الخضراء مع انطلاق مؤتمر المناخ
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لديها أكثر من 7000 ميجاوات طاقة متجددة، ومتوقع الوصول لـ 10000 ميجاوات خلال السنوات القادمة.


بعد 3 أسابيع .. تاج الدين يعلن مفاجأة عن جدري القرود |شاهد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة أعلنت عن أول حالة مصابة بفيروس جدري القردة بمجرد ظهورها.


عبد المنعم سعيد : استمرار المشروع الوطني المصري هزيمة للإخوان
أكد  المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن  الهزيمة الحقيقية لجماعة الإخوان  الإرهابية استمرار  المشروع الوطني المصري.


والد الطفل شنودة بالتبني: «وجدناه في حمام كنيسة وعمره يوم واحد»|فيديو
كشف فاروق فوزي، صاحب قصة الطفل شنوده والده بالتبني، عن أنهم وجدوا الطفل في دورة المياه في الكنيسة حينما كان عمره يومًا واحدًا، وسجّل له شهادة ميلاد باسمه حتى لا يُصاب بالضرر نفسيًا حينما يصبح شابًا كبيرًا.

سرقة 33 مليون دولار.. مجلس إدارة شركة كابيتر يوضح الحقيقة| فيديو
كشف محمود نوح رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتر" حقيقة سرقة ٣٣ مليون دولار من الشركة وهروب السارق بأن هذه الأخبار ليست حقيقة وهي مجرد تكهنات وأخبار كاذبة وليس لها علاقة بالواقع نهائيا ولم يتم إخطاره بشئ من هذا الشأن حتي الآن.

 

اخبار التوك شو أحمد موسى الرئيس السيسي جدري القرود مصر

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