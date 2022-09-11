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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان.. "التنسيقية" توجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن شكرها واعتزازها لثقة مجلس أمناء الحوار الوطني في اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان الفرعية.

 

 كان مجلس أمناء الحوار الوطني اختار النائب علاء عصام مقررًا مساعدًا للجنة المحليات، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا للأسرة والتماسك المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقررًا للجنة الشباب والرياضة، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا للجنة الشباب والرياضة، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا للجنة الصناعة.

 

 وهنأت التنسيقية الزملاء باختيارهم ضمن تشكيل اللجان الفرعية للحوار الوطني، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

 

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IMG-20220910-WA0028
تنسيقية شباب الاحزاب الشباب صناعة الحوار الوطني محليات مجلس أمناء الحوار الوطني

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