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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 90 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في السوق المصري| صور

صدى البلد

يحتوي سوق المستعمل على العديد من السيارات المميزة المعروفة بمواصفاتها الاعتمادية بسعر يبدأ من 90 ألف جنيه، وقد تختلف أسعار هذه السيارات حسب الحالة الفنية لكل سيارة منها ومستوى التجهيزات المرفقة معها.

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جيلي MK موديل 2010

جيلي MK موديل 2010

تأتي السيارة جيلي MK موديل 2010 وجاءت بمحرك 1500 سي سي يولد قوة تبلغ 95 حصان وعزم دوران 126 نيوتن متر ومحرك السيارة اقتصادي في استهلاك الوقود اذ يحقق ما يوازي 6.3 لتر استهلاك لكل 100 كم.

 

هيونداي فيرنا موديل 2009

هيونداي فيرنا موديل 2009

تتوفر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي وتعمل بنظام الدفع الأمامي، يمكنه توليد قوة تصل الى 97 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 125 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ويمكنها التسارع من الثبات إلى سرعة 100كيلومتر في الساعة خلال زمن مقداره 12.3 ثانية، وتصل السرعة القصوى لهذا الطراز إلى 177كم/ساعة

 هوندا سيتي موديل 2005

 

هوندا سيتي موديل 2005

تعتمد السيارة اليابانية هوندا سيتي موديل 2005 على محرك بسعة 1500 سي سي، مقرتن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سعة خزان الوقود 40 لتر، وتتراوح سرعتها القصوى بين 160 كيلومتر و 176 كيلومتر في الساعة، كما تتوفر السيارة بجنوط يبلغ قياسها 15 بوصة.

 

سيارة هيونداي سنتامو موديل 2002

هيونداي سينتامو موديل 2002

تستمد سيارة هيونداي سنتامو موديل 2002 قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 139 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 182 نيوتن متر، والمحرك يعمل بالحقن المتعدد للوقود وهو محرك بنزين أمامي، وتأتي بتصميم هاتشباك، ومقصورة أمامية واسعة، مما يجعلها سيارة عائلية بامتياز ومناسبة للسفر والتنقل مع العائلة بسبب مقصورتها الرحبة.

 

هيونداي I10 موديل 2008

جاءت السيارة هيونداي I10 موديل 2008 بمحرك 1000 سي سي – 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 67 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 98 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي" مانيوال " بـ 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك بـ 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 98 نيوتن / متر، ونظام دفع أمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى الى 152 كيلومتر في الساعة.

مستعملة جيلي جيلي MK موديل 2010 هيونداي فيرنا موديل 2009 هوندا

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