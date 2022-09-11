تسريبات تكشف مفاجأة في هواتف Galaxy S23 القادمة من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف Galaxy S23 الرائدة والتي تعتزم شركة سامسونج إطلاقها مطلع العام المقبل 2023 ، ستحصل على نفس أبعاد وحجم الشاشة الموجودة في هواتف Galaxy S22، مما يعني أن التصميم الخاص بالهواتف الجديدة لن يتغير أو على أقصى تقدير سيأتي مشابه للهواتف الحالية.

وبحسب موقع GSMArena فإن عدد المحللين من بينهم كانوا قد نشروا أن تصميم هواتف Galaxy S23 بما فيها تصميم Galaxy S23 Ultra لن يتغير، أو قد تختلف الأبعاد بأجزاء من المليمتر، كما سيظل قطر الشاشة ودقة العرض لجميع الطرز الثلاثة كما هو ، بينما سيزداد الارتفاع والعرض بمقدار بضعة مليمترات قليلة.

تصميم هواتف Galaxy S23

وتتوقع عدد من التسريبات أن هواتف Galaxy S23 قد تستغني عن دقة +QHD في الشاشة والتي جاءت بها هواتف Galaxy S22 ، حيث قد تستخدم تقنية جديدة وهي شاشات من LTPO الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الدقة بدقة 200 ميجابكسل.

ومن المحتمل أيضا أن تأتي جميع هواتف سلسلة Galaxy S23 بمعالجات من شركة كوالكوم الأمريكية وتستغنى عن معالجات Exynos نهائيا، وهو أمر سيحدث ضجة كبيرة، حيث غالبا ما يتم انتقاد سامسونج ويتم وصفها بالعنصرية لاستخدامها نوعين مختلفين من المعالجات حسب النطاق الجغرافي.

وستحتوي هواتف Galaxy S23 على بطارية ضخم سعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بمعدل أسرع بقوة 45 واط ، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة للغاية في الكاميرا مع منظار 10x ، ومستشعرات Samsung ISOCELL HP1، وكذلك قلم ذكي مميز بتقنيات فائقة.