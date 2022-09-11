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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: حل مشاكل الأسرة في التفرقة بين فقه القضاء والحياة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن قضايا الأسرة ، تعود إلى أمرين ، فقه القضاء ومبناه على العدل، وفقه الحياة ومبناه على الفضل.


وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن القليل من الأزواج يذهب إلى المحاكم لأن النزاع ليس هو أصل الحياة، وإنما الحياة قائمة على الفضل والرحمة والحب والود والصبر والصفح.


وأشار إلى أن الجانب الشرعي الذي تحدث عن الحقوق والواجبات في الإسلام يساوي 5% فقط حيث ذكر 300 آية فقط في القرآن تتحدث عن هذه الحقوق من مجموع آيات القرآن 6236 آية ، أما النسبة وهي 95% هي التي تمثل فقه الحياة.

وأما في السنة، فقد تحدث عن فقه القضاء والحقوق والواجبات، حوالي 2000 حديث من 60 ألف حديث ، وباقي الأحاديث عن فقه الحياة والأخلاق.

 

الازهر الشريف قضايا الأسرة فقه القضاء فقه الحياة

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