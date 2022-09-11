علي جمعة : المرأة في مصر تعمل بنسبة 5،6% والرجل 35 دقيقة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن للمرأة أجر على الرضاع ولكن هذا وقت القضاء والنزاع فقط.



واستشهد علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، بقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ).



وأشار إلى أن أجر الزوجة الذي لا يدفع في مسألة إرضاع الطفل، يقابله الرحمة والرد والرعاية وتلبية رغباتها من الزوج.

وأكد علي جمعة، أن المرأة في العالم كله ترفض أن تنزل لهذه المرحلة في مسألة أخذ الأجر على إرضاع الطفل الصغير.



وذكر أن صندوق النقد الدولي أجرى بحث عن عدد الساعات التي تعملها المرأة في أماكن مختلفة، وخرج البحث عن أن المرأة في أمريكا تعمل من 3 إلى 3 ساعات ونصف في اليوم، والرجل يعمل ساعتين ونصف.

وفي مصر ، تعمل المرأة بنسبة 5،6% ويعمل الرجل 35 دقيقة ، والمثال الأعلى في هذه المسألة هو أن النبي الكريم كان في مهنة أهله وقال النبي عن ذلك "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" وينتصف العمل بين المرأة والرجل في البيت بحب وتراضي.