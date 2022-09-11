المايسترو صالح سليم .. لبي نداء الجماهير لإنقاذ النادي الاهلي

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم القائد التاريخي للقلعة الحمراء وأحد أهم الرؤساء على مر التاريخ وأبرز من أرسي قواعد ومبادئ النادي الأهلي.

ولد صالح سليم الشهير بالمايسترو في 11 سبتمبر لعام 1930 في حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة ورحل عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع المرض.

ونعرض لكم رحلة المايسترو صالح سليم مع المناصب في النادي الاهلي :

اعتزل المايسترو كرة القدم عام 1976 ليبدأ في كتابة تاريخ جديد للنادي الاهلي وإرساء المبادئ ونهج جديد للقلعة الحمراء .

تولي صالح سليم مدير الكرة بالنادي الاهلي عامى 1971 و1972 ، ثم ترشح لرئاسة النادى الأهلى حين قرر خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد انتخابه لعضوية مجلس الإدارة، وحصل على نسبة 45% من الأصوات بفارق ضئيل عن رئيس النادي الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي .

حصل صالح سليم علي مقعد رئاسة النادي الاهلي عام 1980 واستمر حتي عام 1988 .

ونجح صالح سليم في تحقيق 13 لقبا في بطولة الدوري، بالإضافة إلى 9 ألقاب في كأس مصر، و3 بطولات لدوري أبطال أفريقيا،

كما حقق 4 بطولات في كأس الكؤوس الأفريقية و كأس الكؤوس العربية والبطولة الأفروآسيوية.

استمر صالح سليم رئيسًا لـ النادى الأهلى حتى عام 1988، وقرر ترك الساحة بعدها ليتولي محمد عبده صالح الوحش رئاسة المارد ثم عاد المايسترو عام 1990 .

عاد صالح سليم مرة أخري للعمل داخل اروقة النادي الاهلي كرئيس جاء بعد سلسلة من الخسائر والاخفاقات المتتالية للأحمر وطلبات من الجماهير بعودته وبالفعل لبي نداء الجماهير ليستعيد هيبة الاحمر والعودة لتحقيق اللالقاب .

حقق النادي الاهلي بعد عودة المايسترو بطولة الدوري7 مرات وفاز بـ 5 بطولات كأس مصر .

توفي المايسترو صالح سليم عام 2002 بعد صراع مع المرض .