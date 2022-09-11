في ذكرى ميلاد المايسترو.. إنجازات صالح سليم ورقم قياسي غير قابل للكسر

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم القائد التاريخي للقلعة الحمراء وأحد أهم الرؤساء على مر التاريخ وأبرز من أرسي قواعد ومبادئ النادي الأهلي.

ولد صالح سليم الشهير بالمايسترو في 11 سبتمبر لعام 1930 في حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة ورحل عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع المرض.

ونعرض لكم أبرز إنجازات صالح سليم كلاعب : -

بدأ المايسترو صالح سليم لعبة كرة القدم في عام 1944 بالانضمام لناشئين النادي الاهلي ونظرا لموهبته الفطرية صعد في نفس العام للمشاركة مع الفريق الاول



خاض صالح سليم تجربة احترافية في صفوف جراتس النمساوي عام 1963 وسجل مع 9 أهداف، لكنه عاد سريعا إلى مصر بسبب عدم قدرته مع التعايش مع الأجواء الأوروبية.

نجح صالح سليم في تحقيق 11 بطولة دوري مصري من أصل 15 بطولة خاضها كلاعب مع النادي الأهلي.

كما فاز المايسترو صالح سليم ببطولة كأس مصر 8 مرات

سجل صالح سليم 78 هدفا بقميص الأهلي في مسابقة الدوري الدوري المصري، و 14 هدفا في كأس مصر.

انضم صالح سليم إلى منتخب مصر لكرة القدم عام 1950

وعلى مستوى منتخب مصر، ساهم صالح سليم في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 1959 كما شارك في دورة الألعاب الأوليمبية بروما .

أحرز صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و 92 هدفاً أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس.

وحقق المايسترو صالح سليم إنجازاً شخصياً كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز سبعة أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي، في مباراة أحرز فيها الأهلي ثمانية أهداف،

لصالح سليم إنجازين شخصيين آخرين هما أكبر عدد من البطولات يحرزها نادي في عهد رئيس واحد وهو 53 بطولة، وإحرازه هو وجيله من اللاعبين الدوري 9 مرات متتالية، وهو رقم لم يكسر حتى الآن.

إعتزل المايسترو كرة القدم عام 1976 ليبدأ في كتابة تاريخ جديد للنادي الاهلي وإرساء المبادئ ونهج جديد للقلعة الحمراء .