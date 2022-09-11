اليوم .. قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 9 ساعات

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 9 ساعات، وذلك من الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد وحتى الساعة الثانية من منتصف ليل يوم الاثنين.

وقال الدكتور مهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن قطع المياه عن مدينة كفرالزيات خلال تلك المدة الزمنية المقررة، يأتى لإنهاء أعمال إحلال وتجديد خط شارع سعد زغلول بقطر 250 ملى، وربطه بالشوارع الفرعية.

وأهابت الشركة، بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع للمياه عن المدينة، وحتى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكلها الطبيعى.