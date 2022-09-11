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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسمياً..تنصيب تشارلز الثالث ملكاً لـ أستراليا ونيوزيلندا خلفاً لـ إليزابيث الثانية

صدى البلد

أقيمت مراسم في عاصمتي أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الأحد لإعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لكلا البلدين.

وحسب "سي إن بي سي"، شهد البرلمان في نيوزيلندا في ولنجتون مراسم إعلان تشارلز ملكًا خلفًا للملكة إليزابيث التي توفيت الخميس 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عامًا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في كلمة من على درج البرلمان إن المراسم أقيمت للاعتراف بنجل الملكة "جلالة الملك تشارلز الثالث ملكًا لنا".

وكانت قد قالت في كلمة أمام حشد عقب وفاة الملكة إن نيوزيلندا دخلت فترة تغيير.

وقالت إن "الملك تشارلز... أظهر باستمرار رعايته العميقة لأمتنا.. يقدر شعبنا هذه العلاقة وليس لدي أدنى شك في أنها ستزداد عمقًا".

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وفي أستراليا أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في أستراليا، رسميا الملك تشارلز ملكًا للبلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا. واتسم الحدث بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية

والعاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة منها أستراليا ونيوزيلندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا ستقيم يوم حداد وطني في 22 سبتمبر أيلول على روح الملكة إليزابيث، معلنا أنه سيكون عطلة رسمية.

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