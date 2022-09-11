لدواع أمنية .. وزير الداخلية يرفض طلب فلسطينى اكتساب الجنسية المصرية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1672 لسنة 2022 بشأن طلب فلسطيني الجنسية اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته.

وتضمن قرار وزير الداخلية، رفض طلب رامى عمرحسين محمد على "فلسطيني الجنسية" من مواليد ليبيا سنه 1981، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته السيدة هيام عبدالعال جابر.

وجاء قرار وزير الداخلية طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواع أمنية.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.