بعد فشل انتقاله إلى الأهلي.. مشاريبوف يكشف موعد عودته للملاعب

كشف جلال الدين مشاريبوف، لاعب فريق النصر السعودي، موعد عودته إلى الملاعب، بعد فشل صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مشاريبوف خلال مقطع فيديو قصير نشره الإعلامي السعودي علي العنزي عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" عودتي للتدريبات ستكون بين 4-5 أيام وسأكون جاهزا إن شاء الله".

فيديو |



ماشاريبوف عودتي للتمارين ستكون بين 4-5 ايام و ساكون جاهز ان شاءالله pic.twitter.com/D61mwsslqv — علي العنزي (@Ali_alabdallh) September 10, 2022

وكان النادي الأهلي توصل إلى اتفاق “مؤخرا” مع نادي النصر السعودي، لضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن إدارة القلعة الحمراء تراجعت في اللحظات الأخيرة، بعد اكتشاف معاناة اللاعب من إصابة في الظهر.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، الأسبوع الماضي، أن جلال الدين مشاريبوف يعاني من التهابا في العمود الفقري، ويحتاج إلى العلاج والتأهل في الفترة القادمة.

أرقام مشاريبوف:

لعب مشاريبوف 225 لقاء مع جميع الأندية خلال مسيرتخ (باختاكور طشقند الأوزبكي - لوكوموتيف طشقند الأوزبكي - شباب الأهلي الإماراتي - النصر السعودي)، أحرز 41 هدفا وصنع 70 هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية التسويقية للأوزبكي مشاريبوف 3 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.