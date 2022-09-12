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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روسيا: وضع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود لا يمكن تحمله

تصدير الحبوب الأوكرانية
تصدير الحبوب الأوكرانية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن الوضع الحالي للاتفاقية متعددة الأطراف الموقعة في إسطنبول 22 يوليو الماضي؛ لرفع القيود المفروضة على المنتجات الغذائية والسماد من روسيا والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود، لا يمكن تحمله.

وأضاف جروشكو، في تصريح، اليوم "الاثنين"، "هناك شرط بصلاحية صفقة الغذاء لمدة 120 يوما، وبعد ذلك يجب على البلدان النظر في تأثيرها، ويمكن إجراء تغييرات على الاتفاقية ذات الصلة في حال لزم الأمر".

وتابع "لقد طرحنا المشكلة لأنه من الواضح أن الوضع الحالي لا يمكن قبوله لأنه يتعارض مع التفاهمات الأساسية، التي أدت إلى هذه الصفقة".

وأوضح أنه إذا نظرنا إلى إحصائيات طرق السفن، فمن الواضح أن أكثر من 87% لا تذهب إلى البلدان الفقيرة، حيث يوجد تهديد حقيقي بالجوع، بل تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لا تنتمي إلى مناطق الجوع بأي طريقة"، مؤكدا أن القرارات المتخذة في الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات عن تصدير المنتجات الزراعية الروسية لا تُطبق.

وبشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.. هاجمت القوات الجوية الروسية منطقتي "كوبينسك" و"إيزيوم" بمقاطعة خاركوف الأوكرانية، حيث تمت تصفية 250 عسكريا أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف.

وأضافت "أُصيبت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة لتشكيل (كراكين) القومي ولواء الدفاع الإقليمي 113 واللواء الآلي 93 في مناطق كوبيانسك وإيزيوم السكنية، وبلغت خسائر العدو 250 جنديا وأكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية".

وتابعت: "على محور (نيكولاييف كريفوي روج) في منطقتي (كوسترومكا) و(بيلوجوروفكا) بمقاطعة خيرسون، تعرضت وحدات من القوات الأوكرانية لضربات صاروخية عالية الدقة من القوات الجوية الروسية"، مشيرا إلى أنه خلال يوم واحد فقط في هذا الاتجاه فقدت كييف أكثر من 300 قتيل وما يصل إلى 1000 جندي أوكراني جريح".

على صعيد آخر.. صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف بأن السفارة الروسية في أفغانستان لا تزال تحت حراسة مشددة، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدفها في 5 سبتمبر الجاري.

وقال كابولوف- بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه تم تعزيز الأمن حول السفارة الروسية في أفغانستان عقب الهجوم الأخير.

يذكر أن مسلحا مجهولا قد فجر عبوة ناسفة بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول صباح يوم 5 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن مقتل عضوين من البعثة الدبلوماسية الروسية.

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