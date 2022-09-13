رئيس الرقابة المالية يعلق على التعديلات الجديدة لتيسير القيد والطرح بالبورصة

علق الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إقرار تعديلات جديدة جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح في البورصة اليوم، قائلا: "الرسالة التي نهتم بإيصالها لكافة القطاعات والمتعاملين سواء في قطاع الأوراق المالية أو التأجير التمويلي أو التوريق والتأمين التي تشرف عليه الرقابة المالية أن دورها ليس فقط رقابياً بل تنموياً في ذات الوقت عبر التذليل والتسهيل وهو منصوص عليه في القانون المنظم للهيئة العامة للرقابة المالية تشل التطوير والتنمية".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"،: "اية إجراءات يجري اتخاذها تتم بالمشاركة والحوار شأنها شأن كافة الهيئات الرقابية في العالم في الولايات المتحدة والملكة المتحدة وغيرها حيث أن عملية التطوير تجري دائما عبر المشاركة والحوار مع الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وكشف أن إجراءات التيسير اتخذت بعد اجتماعات متواصلة مع الاتحاد المختلفة في كافة القطاعات المالية غير المصرفية سواء التمويل العقاري أو التمويل المتناهي الصغر وغيرهم من القطاعات المختلفة".

وحول الشكاوى السابقة من قبل المستثمرين في البورصة ضد الاجراءات التعسفية السابقة مثل إلغاء العمليات والاكواد، قال: "الرسالة هي الأمور ستكون واضحة وبعض الإجراءات التي تقوم باتخاذها الجهات الرقابية ممكن تأخذ قرارات ممكن متعجبش الناس وده بيحصل".

وشدد أن رسالة الطمأنة خلال الفترة القادمة أن أية إجراءات عقابية ستكون متدرجة وواضحة لكافة المتعاملين قائلا: "كل ما نبقى واضحين ستقل نسبة عدم التفهم والإدراك كما كان يتم في الفترات السابقة".