اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بـ كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بكفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم ، ومطوبس، والرياض وقلين، اليوم، الخميس، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة الثامنة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.





سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات السعادة والساحل والعرب والجوهري، وتتأثر بعملية الفصل قرى عجمية وعزبة سلام، وقومسيون شرق وغرب، ومعدية رشيد والنجارين، وعزب العرب، لزرع أعمدة وتغيير موصلات.



كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الغرب بقلين، ويتأثر بعملية جزء من قلين المحطة، وفصل التيار عن مغذي قرى غرب كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية أريمون وتوابعها,ـ كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الخوالد والرباعية والزحاليق بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرى الرابعية والخوالد والزحاليق وتوابعهم.



كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات لاصفير والمطافي والشباب بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل جزء من قرية سنهور المدينة وقرية لاصيفر وتوابعها ، كما سيتم الفصل عن مغذي الثروة السمكية والمجلس بالرياض، وتتأثر بعملية الفصل جزء من مدينة الرياض والمجلس وقرى المثلث والحصفة والعربان وتوابعها.