عامر: رئيس نادي شهير كان سيدفع 300 ألف دولار لضم بن شرقي للأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن وجود رئيس نادي مصري شهير بالدوري كان مستعد لدفع 300 ألف دولار إضافي لإتمام صفقة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق وضمه للأهلي .

وكتب فرج عامر “ رئيس نادي مصري شهير بالدوري، كان مستعد لدفع 300 ألف دولار إضافي لإتمام صفقة #بن_شرقي وضمه للأهلي محبة في الأهلي ” .

ويذكر أن وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، نصيحة إلى مصطفى فتحي، لاعب فريق التعاون السعودي، قائلاً له “اذهب إلى الأهلي”.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “أنا بعت لاعبين لنادي الزمالك أكثر من الأهلي، وأدعو مصطفى فتحي أن يذهب للأهلي”.