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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوات وتدريبات ضمن بروتوكول تعاون بين البحوث الزراعية وجامعة المنوفية  

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

شهد اليوم المركز القومي للبحوث، توقيع بروتوكول تعاون علمى بين معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز وكلية الزراعة جامعة المنوفية، فى ظل توجه إدارة المركز القومى للبحوث إلى التعاون العلمى والبحثى مع الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية المصرية بما يثرى العملية البحثية والعلمية.

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وتم توقيع برتوكول التعاون بين معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث وكلية الزراعة – جامعة المنوفية، وشمل برتوكول التعاون الإشراف المشترك على الرسائل البحثية، المشروعات البحثية المتعلقة بالقطاع الزراعى ومنها الزراعة الرقمية، تدريب طلبة الدراسات العليا بالجامعة على الاجهزة الحديثة بالمركز، تنظيم الندوات والمنتديات العلمية المشتركة، تقديم الدعم لاجراء التحاليل المختلفة فى كلا المؤسستين، الاستفادة من الامكانات المتاحة بكلا المؤسستين، تقديم الدعم لطلبة الدراسات العليا، وذلك بما يخدم العملية البحثية والعلمية بين المؤسستين العريقتين..
 
وعقد توقيع البروتوكول، برعاية من إدارة المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمد هاشم والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز  للشئون العلمية والبحثية، والدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز  للشئون الفنية والإداري  وبحضور الدكتور محمود حزين ، وكيل وقائم باعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث.
 
كما وقع البروتوكول برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية، و الدكتور أخمد الخولى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث جامعة المنوفية.
 
 

المركز القومي للبحوث 
المركز القومي للبحوث 
المركز القومي للبحوث 
المركز القومي للبحوث 
المركز القومي للبحوث 
المركز القومي للبحوث 
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