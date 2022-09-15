الدولار يضرب بشدة وانهيار أسعار الذهب لأدني مستوي.. تفاصيل

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع اليوم الخميس، وسط صعود الدولار ورهانات على رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة كبيرة لترويض التضخم الآخذ في الارتفاع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1688.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 07.40 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 21 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، دون فارق كبير عن المستوى الأعلى له خلال عقدين والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما عززت بيانات التضخم الأكبر من المتوقع الرهانات على تشديد كبير للسياسة النقدية من جانب الفيدرالي.

ويتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي الآن على أساس فرصة بنسبة 37% لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائداً لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.44 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 905.16 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2141.30 دولار.

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ تجاوزت المخاوف من ضعف الطلب بسبب زيادة كبيرة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ارتفاع الدولار، المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات.

وفشل العقد الآجل الرئيسي لخام برنت في الحفاظ على مكاسبه السابقة وانخفض 0.2% أو 23 سنتاً إلى 93.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.36 بتوقيت جرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% بواقع 9 سنتات إلى 88.39 دولار.

وكانت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.

ويعتبر الدولار القوي أيضاً من العوامل المؤثرة بالسلب على الطلب على النفط، إذ أصبحت السلع المقومة بالدولار، ومنها النفط الخام، أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% اليوم الخميس بالقرب من ذروته الأخيرة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تحولاً واسع النطاق من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، حيث قالت أمس الأربعاء: «إن الطلب الإضافي على النفط سيبلغ في المتوسط ​​700 ألف برميل يومياً من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023» أي ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام.