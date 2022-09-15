اعترف بخطئه.. مصدر يكشف تفاصيل تحويل صفقة الأهلي الجديدة إلى المحكمة التأديبية

كشق مصدر مقرب من برونو سافيو، مهاجم النادي الأهلي، تفاصيل جديدة، حول قرار الاتحاد البوليفي بتحويل اللاعب البرازيلي إلى المحكمة التأديبية.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت خلال الساعات الماضية، أن المحكمة التأديبية بالاتحاد البوليفي قررت استدعاء برونو سافيو للتحقيق معه في واقعة اعتدائه على الحكم فلوريس خلال مواجهة فريقه السابق “بوليفار” ضد كلوب أولويز ريدي في الدوري البوليفي.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”:" الواقعة حدثت بالفعل، فريق بوليفار تعرض لظلم تحكيمي فادح في هذا المباراة، وهو ما أثار غضب سافيو الذي أمسك بالحكم “لم يكن محقًا في فعل ذلك”، لكن لم يكن هناك عدوان".

أضاف:" اعترف سافيو بخطئه واستخدم جميع وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار للحكم والنادي والمشجعين عما بدر منه".

واصل:" سافيو شخص طيب، واعتذر أكثر من مرة عما صدر منه".

وكان النادي الأهلي، أعلن أول أمس الثلاثاء، تعاقده مع البرازيلي برونو سافيو، قادما من نادي بوليفار البوليفي، لمدة 3 مواسم.

أرقام سافيو:

لعب سافيو 31 مباراة مع بوليفار موسم 2021-2022، سجل 16 هدفا، وصنه 4 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ برونو سافيو 1 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.