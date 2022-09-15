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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أرشفة مستندات الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية ضمن بروتوكول بين التخطيط وبحوث الإلكترونيات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتطوير منظومة التحول الرقمي بالمعهد.

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وأفاد التقرير، بأن البروتوكول يستهدف تنفيذ عدة محاور أبرزها، تنمية المهارات والقدرات المعلوماتية للعاملين والباحثين، وتطوير البنية التكنولوجية للمعهد، وتوطين أنظمة المراسلات بين إدارات وأقسام المعهد المختلفة، وكذلك توطين وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية بما يتوافق مع الأسس والمعايير التي تم الاتفاق عليها في البرنامج القومي لأرشفة الوثائق والمستندات للجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال باقى مكونات منظومات ERP بحيث يتم التعامل مع جميع الوثائق والمستندات بشكل إلكتروني، فضلًا عن توحيد الأكواد المستخدمة على مستوى كافة المنظومات.


وأشار التقرير إلى أن توقيع البروتوكول جاء تنفيذًا لأحد محاور الخطة الإستراتيجية للمعهد، والذى يتمثل في تطوير منظومات العمل والتطوير الإداري والمؤسسى، بما يستوجب التركيز على عملية التحول الرقمى لبيئة العمل بالمعهد؛ للمساهمة في توفير بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.


وأوضحت د. شيرين، أن الهدف من توقيع البروتوكول مع وزارة التخطيط هو الحصول على الدعم والاستشارات الفنية واللوجيستية، وكذلك توطين منظومات التحول الرقمى بالمعهد، بما يسهم بشكل كبير في مزيد من الحوكمة لمنظومات العمل بالمعهد، وتأهيل العاملين من الكادر العام بما يتواكب مع متطلبات التطوير المنشودة، مشيرة إلى أن المعهد يمتلك بنية تحتية تؤهله لعمليات الاستضافة للأنظمة والمواقع الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة؛ نظرًا لما يتميز به من امتلاك خبرات وكوادر علمية في مجالات الإلكترونيات المختلفة وتكنولوجيا المعلومات.


ولفت التقرير إلى الاتفاق بين الجانبين لإجراء تقييم لبعض المنظومات الحالية بالمعهد، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها، وآليات التكامل مع باقي المنظومات المتفق على تنفيذها، وكذلك وضع خطة زمنية مُحكمة لإتمام عملية التحول الرقمي بالمعهد.


وقع البروتوكول، المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات. 

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