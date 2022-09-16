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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزمة قلبية مفاجئة تخطف عريسًا قبل زفافه بـ 12 ساعة في الغربية

العريس
العريس

تحول الفرح إلى حزن، وصوان عرسه إلى مكان لتلقي العزاء، هذا هو المشهد داخل قرية برما التابعة لمركز طنطا بـ محافظة الغربية.

وفاة عريس قبل كتب كتابه بـ 12 ساعة

وحزن أهل العريس على وفاة ابنهم أحمد عبدالرؤوف قبل كتب كتابه بـ 12 ساعة، الذي كان يستعد لدخول عش الزوجية ، ليزفه الأهالي إلى مثواه الأخير لمقابر العائلة بقرية برما في مشهد جنائزي كبير.

ويشهد الجميع بالسمعة الطيبة للعريس الراحل وتمتعه بالمشاركة المجتمعية الفعالة لكل الأهالي، وأخلاقه الحسنة ومداومته على الصلاة في المساجد.

العريس

الحزن والألم يخيّمان على أهالي القرية

شهدت قرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة عريس شاب  يدعى أحمد عبد الرؤوف المتيت في أوائل العقد الثالث من عمره إثر ٱزمة قلبية مفاجئة قبل كتب كتابه بنحو 12 ساعة.

 

مشهد جنائزي مهيب

كما شيع الآلاف من الأسر والعائلات بذات القرية في وسط الغربية  جثمان الفقيد في مشهد جنائزي مهيب شارك خلاله أقاربه وزملاؤه في حالة من الحزن والوجيعة خيمت على ملامح وجوههم عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية ودفنه بمقابر أسرته بذات القري

توفي شاب في العقد الثالث من العمر يدعي  أحمد عبد الرؤوف المتيت، قبل زفافه بـ 12 يوما، مما تسببت في وفاته وسط حالة من الصدمة والذهول لأصدقائه وأهالي المدينة الذين كانوا يستعدون للمشاركة في حفل زفافه على عروسه.

محافظة الغربية مركز طنطا قرية برما عريس الجنة وفاة عريس

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