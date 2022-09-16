عودة كهربا ووافد جديد وصفقات منتظرة.. خريطة تعاقدات الأهلي الصيفية| فيديوجراف

صفقات الأهلي .. أنهت إدارة الأهلي إجراءات ضم ثلاثة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضمن خطة استعادة بطولات الموسم الجديد.

ونجح محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة من قبل مجلس الإدارة في صفقات الأهلي في ضم شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا بجانب البرازيلي سافيو من بوليفار البوليفي، مع عودة محمود كهربا من الإعارة.

وأعلن أمير توفيق ، مدير التعاقدات بالنادي، عن انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى صفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة في صفقات الأهلي، قبل أن يعلن نجاحه في ضم البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع في صفقات الأهلي الجديدة

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