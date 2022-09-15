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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ظهير طلائع الجيش 3 مواسم

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن تعاقده مع محمد ناصف الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٣ مواسم.

ووقع ناصف على عقود انتقاله، في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

وجاء انضمام محمد ناصف لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، بناءً على رغبة الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتحرص إدارة سيراميكا كليوباترا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.

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