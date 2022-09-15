سترك يارب.. بعد كورونا وجدري القرود مرض جديد يهدد المصريين

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن داء الفيالقة أخطر من وباء فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه أحد أنواع البكتيريا وسميت بذلك لأنها اكتشفت في فيلق عسكري أمريكي منذ التسعينات وأدت إلى وفاة عدد كبير آنذاك.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من بين أعراضه الالتهاب الرئوي وغثيان وصداع ويؤدي إلى الوفاة بنسب مرتفعة، ويصيب أصحاب المناعة الضعيفة، لافتا إلى أنه محدود الانتشار على عكس فيروس كورونا سريع الانتشار.

تابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، داء الفيالقة ينتقل عن طريق المياه الراكدة وحمامات السباحة والمكيفات والخزانات والترع والمصارف أو استنشاق مياه الملوثة، مشيرا إلى أن ليس تلامسي ولكنه شديد الخطورة.

مستشار الرئيس: لدينا خطة وقائية للتعامل مع جدري القرود|فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن خطة مصر للتأمين الطبي لـ مؤتمر المناخ cop 27، موضحًا «كل المؤتمرات التي تُعقد في مصر، وبخاصة الدولية الكبرى نتفاعل معها من الناحية الصحية وترتيب الفئات الطبية التي ستشارك في تأمين هذا المؤتمر طبيا، وتوفير الكوادر البشرية وسيارات الإسعاف ومستشفيات العلاج، وكل أجهزة الدولة تساهم في هذه الخطة».

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «هناك خطة طبية للتأمين الطبي، سواء خطة وقائية أو خطة علاجية لتجنب حدوث أي أمراض أو إصابات، لكن في ظل هذا التجمع البشري الكبير من مختلف العالم وأي شخص سيحتاج إلى علاج سوف يتوافر له».



وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، «الوزارات المختلفة بما فيها وزارة الصحة وضعت خطة لهذا الأمر، كما أننا ندرس على المستوى العلمي والطبي منذ أشهر ورقة مصرية لرصد التداعيات الطبية أو الصحية نتيجة لتغير المناخ، ولدينا أكثر من بحث علمي في هذا الأمر».

وحول جدري القرود، والحالة التي جرى اكتشافها في مصر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "منذ الإعلان عن وجود أول حالة في العالم بالمملكة المتحدة ونحن أصدرنا خطة علمية ووقائية كاملة للتعامل مع هذه الحالات، وعندما تمّ الإبلاغ عن رصد الحالة تعاملنا معها".

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين: «المرض معروف بالنسبة لنا، والجدري الأصلي الذي كان منتشرا في العالم، كان مرضا خطيرا وقاتلا، وتم عمل تطعيمات له، وجرى التخلص منه كاملا في عام 1983م، أما جدري القرود فإنه ينتشر وسط أفريقيا، بالبلاد الرطبة والممطرة وانتقل إلى الإنسان وجرى رصد حالة في إنجلترا».



وواصل: «لدينا خطة وقائية لوقاية مصر من دخول إصابات جدري القرود إليها قدر المستطاع، وهي خطة كاملة تبدأ من تشخيص الحالات مرورا بالتعامل معها في أماكن العزل وطرق العلاج وطرق الوقاية ومنع انتشار المرض».



وأكد، أن معظم أعراض هذا المرض جليدة، حيث تظهر فقاقيع في جلد المصاب، تبدأ في الوجه ثم تنتشر إلى الجسم كله والأطراف، وتكون الفقاقيع مليئة بالسوائل، وعندما تخرج السوائل منها تكون مُعدية، ويستمر المرض 3 أسابيع ثم يشفى، ولكن هناك بعض الوفيات.

متحدث الصحة: 7 جرعات يجب تلقيها للحماية من الأمراض



أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن تلقـي اللقـاحـات والأمصـال أمر مهم في مراحل حياتنا لأنها تحمينـا من الكثيـر من الأمـراض.



وشدد عبدالغفار، علي ضرورة تلقي اللقاح بالجرعات المقررة له لتقوي مناعتكم ضد الأمراض، كفيروس كورونا، و فيروس الإنفلونزا، و فيروس الالتهاب الكبدي B، و فيروس الـروتا، و مصل داء الكلب، و التهاب السحايا و فيروس الورم الحليمي البشري.

وأكد المتحدث الرسمي، أن اللـقـاحـات الأمـراض المذكـورة متوفـرة في فـروع المصـل واللقـاح علـى مستـوى الجمهورية، مضيفا ان لقاح فيروس كورونا متوفر في جميع مراكز تلقي اللقاح الثابتة والمتحركة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.