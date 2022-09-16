حرب باردة جديدة.. الولايات المتحدة تقضي على الصين بالبطيء

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على سياستها للوقوف ضد الصين في نوع جديد من "الحرب الباردة"، وذلك على الرغم من تغيير الحكومة.

وفقًا للتقارير الأخيرة من وكالة رويترز العالمية ، تعتمد إدارة بايدن خطوة رئيسية جديدة لمنع الصناعة الصينية من النمو بشكل أكبر من الولايات المتحدة، و يتعهد البيت الأبيض مجموعة جديدة من العقوبات التي قد توقف تصدير أشباه الموصلات التي تقل عن 14 نانومتر مع قدرات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أدوات صناعة الرقائق الإلكترونية.

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع من تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين

يبدو أن هذا رد مباشر من الولايات المتحدة على التطورات الأخيرة التي حققتها صناعة أشباه الموصلات الصينية، فبعد أن قيضت الولايات المتحدة أعمال هواوي ، تحركت الشركات الصينية لتعزيز قدرات تصنيع الرقائق أو المعالجات في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة الصينية إجراءات صارمة لإجبار الشركات على الاستثمار في الرقائق الإلكترونية الصينية.

لكن يبدو أن الولايات المتحدة مصممة على منع النمو الصيني في هذا المجال المتطور من تصنيع المعالجات والرقائق الإلكترونية.

أرسلت وزارة التجارة الأمريكية بالفعل رسائل إلى بعض الشركات الكبرى في الصناعة التي تعمل مع الصين وتوفر رقائق إلكترونية لشركات صينية، تتضمن هذه الشركات أسماء كبيرة مثل NVIDIA و AMD و Intel.

أقرت معظم الشركات بالفعل بهذه الرسائل، ومع ذلك فإن المسئولين ما زالوا غير مستعدين للتعليق على القضية، ومن الواضح أنه ستتطلب هذه الخطوة من الشركات الأمريكية العمل مع الصين فقط بمجرد موافقة وزارة التجارة عليها.

لذلك ، تقوم الولايات المتحدة بتشديد الأعمال ، لكنها لا تمنع الشركات تمامًا من العمل مع الصين، ومع ذلك ، فمن المؤكد أنه سيجلب معاناة هذه الشركات ويجعلها تفكر في بعض العوامل قبل الشروع في المفاوضات مع الصين.

جدير بالذكر أن الشركات التي تتلقى الرسالة فقط هي التي ستحتاج إلى الامتثال للسياسات الجديدة. ومع ذلك ، تعمل وزارة التجارة مع إدارة بايدن لوضع قواعد تغطي هذه الصناعة بأكملها في الصين، و بمجرد أن يصبح ذلك رسميًا ، سيكون الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة لأي شركة تتعامل مع الصين في مجال الرقائق الإلكترونية.

كما ستحتاج هذه الشركات العملاقة الأخرى إلى الامتثال للقواعد الجديدة التي تشمل Dell و HP و Super Micro Computer، وعلى الرغم من أن هذه ليست شركات تصنيع رقائق ولكن قد يتم رفض وصولها إلى الصين أيضًا بسبب استخدام الرقائق الأمريكية.

ستمثل الإدارة الأمريكية الفترة القادمة جولة جديدة من التحديات للصناعة الصينية، وعلى الرغم من أن الصناعة المحلية الصينية مصممة على تعزيز جهودها في هذه تصنيع الرقائق الإلكترونية، إلا أنها لا تزال متأخرة بأميال عن العمالقة المهيمنين في ذلك المجال، وهم في الفترة الحالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان.

ومن المحتمل أن يؤدي إلى عصر جديد من التوترات بين الصين وتايوان والولايات المتحدة ، لاسيما أن إدارة بايدن تسعى للحصول على دعم من الحلفاء لجعل هذا الحظر والتضييق على الصين في مجال الصناعة أكثر فعالية.