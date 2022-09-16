الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تنظيم المؤتمرات العلمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وقد اعلن المركز عن تنظيم برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس والعاملين عن تنظيم المؤتمرات العلمية ، و ذالك يوم الاحد ١٨ سبتمبر الساعة التاسعة صباحا و تستمر حتي الاثنين ٢٠ سبتمبر



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر سبتمبر عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك