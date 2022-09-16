فرج عامر: مصطفي شلبي لن ينضم للأهلي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن عدم انضمام مصطفى شلبى لاعب إنبى للنادى الأهلى.



وكتب فرج عاعر عبر فيسبوك: "باي باي مصطفي شلبي لاعب إنبي لن ينضم للأهلي نهائيا بسبب رفض المدير الفني للأهلي الصفقة، اللاعب سنه ٢٨ سنة ويوجد لدى الأهلي على الأقل ثلاث لاعبين يلعبون في نفس المكان وبامكانيات قد تكون أكثر نفعا للفريق".



وأكد شريف أبو الغيط ، المتحدث الرسمي باسم نادي انبي ، أن مصطفى شلبي جناح أيسر الفريق البترولي تلقى عرضين عبر بعض الوسطاء والمسئولين من جانب ناديي النادي الأهلي وبيراميدز.



وأوضح أبو الغيط عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن مصطفى شلبي ترك الأمور لإدارة إنبي في مفاوضات انتقاله بالموسم الجديد.



وأشار إلى أن مصطفى شلبي أقرب في الوقت الحالي للانضمام للأهلي أكثر من بيراميدز ولكن في حالة عدم الوصول للمقابل المناسب لبيع اللاعب.

