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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتخابات الموسيقيين.. تفاصيل فتح باب التنازلات على منصب النقيب

الموسيقيين
الموسيقيين

أعلنت نقابة الموسيقيين عن فتح باب تقديم التنازلات في الانتخابات علي مقعد النقيب، يوم الأحد المقبل، ويستمر فتح الباب لمدة 3 أيام، كما يتم فتح باب تقديم الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 وحتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه، وأخيرا يتم إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

 

يذكر أن مصطفى كامل، المرشح على منصب نقيب الموسيقيين، قال إن الضمير والشرف والادارة الجيدة أهم أهدافه في برنامجه الانتخابي، إضافة إلى تحصيل موارد النقابة بشكل سليم.

وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “خالد ميري”: “لن نترك أي فرصة للفساد ولن أقبل بأي تهاون حال نجاحي”.

وتابع المرشح على منصب نقيب الموسيقيين، أن ولاية الأمر ليست أمرا سهلا والعمل النقابي شاق وهدفي خدمة الزملاء، مؤكدا أنني لست دبلوماسيا في عملي أو منزلي والصراحة هدفي الأساسي.

نقابة الموسيقيين انتخابات نقابة الموسيقيين نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل خالد ميري

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