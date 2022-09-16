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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحمد لله إننا مخلفناش.. صور رومانسية جمعت بين رامي جمال وطليقته ناريمان

رامي جمال وطليقته
رامي جمال وطليقته

كشفت المطربة المعتزلة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال عبر حسابها الرسمي على  موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، عن خبر انفصالها عن زواجها.

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كتبت ناريمان طليقة رامي جمال عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "تم الطلاق بيني وبين رامي أتمناله كل خير وأتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير و السعادة."

طلاق رامي جمال 


كان يحرص رامي جمال وناريمان على مشاركة متابعيهم دائما عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي بأبرز الصور التي كانت تكشف دوما عن رومانسيتهم.
كما كشفت صورهما عن إطلالات طليقة رامي جمال  التي تميزت  بأنها عصرية و مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تميل إلي اختيار الأزياء التي تحمل توقيع البراندات العالمية في الكثير من الأحيان.
تحرص أيضا طليقة رامي جمال على تنسيق الحقائب و الأحذية الفخامة المتناسقة مع أزيائها  و التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة.
 

رامي جمال و ناريمان 

يذكر أن علق الفنان  رامي جمال خلال الأيام الماضية على إحدى الصور التي تجمعه بطليقته ناريمان: قائلا: يارب انت عارف اني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر وانهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجه فله كده ."

كتب:" عرفت انا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم الحمد لله اننا مخلفناش لاني واثق ان ابننا كان اكيد هيبقي المسيخ الدجال نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا كل سنة وانتي اول واخر واحلي وارخم حاجة في حياتي بفكر اطلقك علشان اخد الدريسينج والحق يرجع لاصحابه happy birthday ."

تعليق رامي جمال 

 

طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
طليقة رامي جمال
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