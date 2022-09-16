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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: استهداف 9 مراكز قيادة وسقوط 400 عسكري أوكراني

كوناشينكوف
كوناشينكوف

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، استهداف 9 مراكز قيادة في عدة مناطق بدونيتسك، وزابوروجيا، ونيكولاييف، إلى جانب 65 وحدة مدفعية ومناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة أخرى. 

 


وأضاف كوناشينكوف - في بيان اليوم الجمعة - "أن القوات الجوية الفضائية الروسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقاط انتشار لواء المشاة الميكانيكي رقم 28 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف"، مشيرا إلى تم تدمير المقر الرئيسي وقاعدة التدريب لمركز منفصل للعمليات الخاصة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية "أوتشاكوف" بمنطقة نيكولاييف واستهداف نقاط الانتشار المؤقت للواء الآلي رقم 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قريتي "دفوريتشنايا" و"كوبيانسك" والتشكيل القومي المتطرف "كراكن" في مدينة خاركوف. 

 


وتابع: "تعرضت مواقع لواء الهجوم رقم 80 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف بضربة عالية الدقة بالقرب من قرية "سيفيرسك" بدونيتسك.. منوها بأن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 400 جندي بين قتيل وجريح وأكثر من 20 وحدة من المركبات المدرعة والسيارات، بجانب تدمير أكثر من 3 آلاف ذخيرة صاروخية لمدافع من عيارات مختلفة. 

 


ولفت كوناشينكوف إلى تدمير 8 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية بالقرب من مدينة نيكولاييف وقرى "بتروفسكويه" و"بيرفومايسكويه" و"كوراخوفو" بدونيتسك، و"أوميلنيك" و"فيسيليانكا" بمنطقة زابوروجيا، بالإضافة إلى تدمير صاروخ "Osa-AKM" المضاد للطائرات بالقرب من مدينة سوليدار وإسقاط 5 طائرات مسيرة في مناطق قرى "أفدييفكا" بدونيتسك، و"تومارينو" و"ستيبوفوي" بمنطقة خيرسون.
 

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية كوناشينكوف إيجور كوناشينكوف القوات الجوية الفضائية الروسية نيكولاييف

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