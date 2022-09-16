كرايسلر تبيع كل سيارات 300C بعد 12 ساعة من طرحها

كشفت كرايسلر عن سيارتها السيدان الجديدة "كرايسلر 300C" في 13سبتمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ونشرت عنوان صفحة مخصصة على موقع الشركة بالإنترنت، مما يسمح للمشترين الجادين والمهتمين بالحج.

وعلى الرغم من أن الرابط ما زال يعمل حتى الآن وقيد التشغيل إلا أن الشركة أغلقت فعليا عمليات الطلب بعد 12 ساعة فقط من تفعيل الرابط، مبررة السبب بأنها بالفعل باعت كل الـ 2200 وحدة المقرر إنتاجها من 300C إذ سرعان ما انهالت الطلبات عليها.

وهذا يعني أنه لا يزال لدى المشترين فرصة للحصول على نسخة من طراز كرايسلر 300C إذا قام عدد كافٍ من الأشخاص بإلغاء طلباتهم المسبقة بالطبع.

و قال كريس فويل الرئيس التنفيذي لشركة كرايسلر، إحدى العلامات التجارية لـ “ستيلانتس”، لموتور ترند إن جميع المركبات البالغ عددها ألفين سيارة متجهة إلى الولايات المتحدة والوحدات الـ 200 الأخرى ستكون لكندا ويتم تقديم السيارة باللون الأبيض الناصع ، والأحمر المخملي ، والأسود اللامع ، مع ملاقط مكابح بريمبو حمراء وشارة 300C ثلاثية الألوان جديدة.

ستكون كرايسلر 300C السيدان كاملة الحجم هي الأخيرة لأن الشركة ستلغيها بعد انتهاء موديل 2023 ، تكلف هذه النسخة عالية الأداء 55 ألف دولار قبل رسوم الوجهة وسيبدأ تسليمها للعملاء مع الربيع المقبل. لا يزال الطراز القياسي من كرايسلر 300 الذي لا يحمل شارة الـ C متاحًا حتى 2023 أيضا، مع وجود فئة Touring الأساسية ب مع حزمة SafeyTec Plus Group الاختيارية التي تجمع عدة أنظمة لمساعدة السائق منها المساحات الأوتوماتيكية مع مساعد الركن الأمامي والخلفي ، بالإضافة إلى التحكم التكيفي في ثبات السرعة ، والتحذير من الاصطدام الأمامي مع الفرامل النشطة، تطرح كرايسلر نظام صوت ألباين بستة مكبرات صوت مع مضخم صوت بقوة 276 واط.