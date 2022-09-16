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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو محمود إسماعيل قلاوة 5 سنوات

صدى البلد

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع لاعب خط الوسط، عمرو محمود إسماعيل قلاوة، لمدة ٥ مواسم، قادمًا من نادي بورتو السويس ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

 

 وتحرص إدارة سيراميكا كليوباترا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.

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