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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح تذاكر حفل عبادي الجوهر المرتقب باليوم الوطني السعودي.. 23 سبتمبر

عبادي الجوهر
عبادي الجوهر

حفل الفنان عبادي الجوهر، في اليوم الوطني السعودي الـ 92، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر الحفل المرتقب يوم 23 سبتمبر، ضمن هذه الفعاليات بالعاصمة الرياض. 

ويستعد الفنان عبادي الجوهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 92. 

حفل عبادي الجوهر 

أحدث أغاني عبادي الجوهر 

تخطت مشاهدات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، الجديد، حاجز 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو مكون من أغنيتين فقط.

وحققت أغنية دق قلبي للفنان عبادي الجوهر مليونا و52 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

بينما حققت أغنية اختفي للفنان عبادي الجوهر مليونا و72 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ألبوم عبادي الجوهر الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنًا مع اجازة عيد الأضحى المبارك، والموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم عبادي الجوهر، الجديد -الذي يحمل اسم عبادي الجوهر 2022- من أغنيتين فقط، هما على التوالي:

أغنية دق قلبي، وهي من كلمات: علي الغامدي، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبد المجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

أغنية اختفى، وهي من كلمات الأمير: عبدالرحمن بن مساعد، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع: المايسترو أمير عبدالمجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

 

أحدث ألبومات عبادي الجوهر

من جهة أخرى، طرح الفنان عبادي الجوهر، ألبومه الجديد «عبادي 2021» من إنتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات» في موسم عيد الفطر، مثلما وعد جمهوره مؤخرًا.

يأتي ذلك بعدما التقى «عبادي» في شهر مارس الماضي، مع سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، من أجل تجديد تعاقده مع الشركة، وأعلن حينها أن الألبوم سيكون عيديته لجمهوره.

يقول المطرب عبادي الجوهر، إن الألبوم الجديد يتضمن 8 أغان، سبعا منها من ألحانه، وهناك أغنية واحدة من ألحان أحمد عبده ومن كلمات المنذر بعنوان "في أمان الله".

وأطل عبادي الجوهر مؤخرا في لقاء مباشر على تطبيق "فنBox" وحساب "تويتر روتانا ميوزك" وتحدث عن ألبومة الجديد، وآجاب حينها على سؤال؛ هل في البومك الجديد تعيش حالات الحب التي تغنيها أم تمثلها؟ ، فأجاب: "ليس بالضرورة أن أعيشها أو أمثلها، أنا أعبر عن أحاسيس الناس. 

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