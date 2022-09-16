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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن تسجيل أول إصابة بـ جدري القرود

الصين تعلن تسجيل
الصين تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود.

وأكدت السلطات الصحية الصينية أن الإصابة بمرض جدري القرود، سُجلت في مدينة شونجكين جنوب غرب الصين، لشخص قادم من خارج البلاد.

وأشارت الصين إلى أن خطر تفشي الإصابة بجدري القرود منخفض، في ظل احتجاز المصاب في العزل الصحي.

وأوضحت أنه تم وضع المخالطين للمصاب تحت المراقبة الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا  تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد.

وأشارت إلى نقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأنه كان يعاني من عوارض خفيفة للمرض.

يشار إلى أن جدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضا مشابهة لأعراض الجدري.

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وتشمل أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق، كما يمكن أن يكون قاتلا، وينتقل جدري القرود للأشخاص من الحيوانات البرية، مثل القوارض.

وظهر المرض للمرة الأولى بين البشر، عام 1970، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968، حسب منظمة الصحة العالمية.

لكن هذا المرض أثار قلقا عالميا، بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مؤكدة بالفيروس في أكثر من 20 بلدا، منذ أوائل مايو الماضي، معظمها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويعتقد الخبراء أن انتشار هذا الوباء في أوروبا، قد يشير إلى طفرات جديدة، أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئة الاستوائية الماطرة.

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