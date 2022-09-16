تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تحذير مهم من التعليم العالي بشأنها

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تتزايد معدلات البحث عنها في الساعات الأخيرة من قبل الطلاب حيث فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لاستقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية لكتابة تنسيق الدبلومات الفنية من يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر ويستمر لمدة أسبوع حتى يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر.

مواعيد إنتهاء تعديل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن لـ طلاب الشهادات الفنية تعديل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حتى آخر يوم بالمرحلة، إذ يتم اعتماد أخر تعديل أجراه الطالب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، ولا يعتد بأي تسجيلات سابقة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

الدخول على بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

يتم الدخول على تنسيق الدبلومات الفنية.



كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

كتابة الرقم السري الخاص بك.

وأخيرا تسجيل الرغبات وفقا للكليات الراغب في الالتحاق بها.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويسجل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات -5 سنوات رغباتهم عبر هذا الرابط ، حيث يتم التنسيق وفق لقواعد التنسيق التي وضعها المجلس الاعلى للجامعات،

التعليم العالي توجه تحذير لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وجه السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحذير لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تدعي أنها معتمدة من الوزارة ، مؤكدا على أن وزارة التعليم العالي تتيح كافة الجامعات والمعاهد المعتمدة عبر جميع وسائل التواصل الخاصة بها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

قائمة بأسماء الكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية ، طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، سوء الثلاث سنوات او الخمس سنوات معرفة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2022

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الطلاب الحاصلين على:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها).

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات صناعي

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 طلاب دبلوم المعاهد المتوسطة

كما يتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مواعيد غلق باب تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية

• يقوم الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.

وأوضحت أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 :

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.