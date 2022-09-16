حمدي الوزير : عادل إمام أستاذ.. وهذه قصة خلافي مع محمود ياسين

قال الفنان حمدي الوزير خلال حواره مع الإعلامية ايمان ابو طالب ببرنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إنه تعرف على المخرج محمد خان في مكتب السيناريست بشير الديك وكذلك تعرف على المخرجين علي بدرخان وعلي عبد الخالق.

وأضاف الوزير أنه تقابل مع نور الشريف الذي قال له في اللقاء الأول “حضورك طاغي” وكان ذلك أثناء جلوسنا مع المخرج عاطف الطيب .

وكشف الوزير خلال اللقاء تفاصيل خلافه مع الراحل محمود ياسين حيث نقل إليه أحد الأشخاص كلاما لم اقله وانتهزت فرصة تواجدنا في مهرجان الاسكندرية السينمائي وصالحته.

ووصف الوزير الفنان عادل امام بالأستاذ، مشيرا إلى أنه مثل معه 3 افلام كان من بينها فيلم الحريف، موضحا أن الفنان محمود عبد العزيز كانت لديه تلقائية شديدة حيث مثل معه مسلسل رأفت الهجان .