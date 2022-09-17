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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بنطاق حي العامرية أول

حملة تفتيش مكبرة
حملة تفتيش مكبرة على الصيدليات

شن حي العامرية أول حملة مكبرة بحضور الطب البيطرى ومديرية التموين وحماية المستهلك ومندوبي التفتيش الصيدلي والرقابة علي الأغذية بمديرية الشئون الصحية وإدارة الرخص والمتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بالحي، بناء على تعليمات محمد عبد الله رئيس حي العامرية.

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استهدفت الحملة منطقة العامرية البلد حيث تم التفتيش على عدد ٢ مصنع وعدد ٥ صيدليات وثلاجة مواد غذائية.

وقام مندوبي الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شئونهم تجاه المخالفات التى تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في إختصاصه.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية والتفتيش علي المحال العامة والصيدليات والأسواق ورصد المخالفات الموجودة بها وكذلك التأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

الاسكندرية حماية المستهلك مجلس الوزراء المتابعة الميدانية التفتيش الصيدلي مديرية التموين الطب البيطري

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